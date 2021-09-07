У Києві хулігани топили прокатні велосипеди у фонтані

У Києві хулігани в черговий раз ламають прокатний транспорт. Цього разу вони закинули велосипеди у фонтан. При цьому все знімали на відео, яке опублікували в Instagram.

На відео видно, що у фонтані лежить кілька велосипедів.

Зазначимо, що таке поводження з прокатним транспортом в столиці відбувається останнім часом досить часто.

В Україні за умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, є покарання. Максимум, що може бути за таке правопорушення - позбавлення волі на строк до трьох років.

При цьому кримінальна відповідальність загрожує особам, які досягли 16-річчя.