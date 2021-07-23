В Киеве хотят построить платную эстакаду длиной 25 км: детали масштабного проекта

В Киеве предлагают построить платную двухъярусную эстакаду для автомобилей протяженностью 25 км от района метро "Святошин" до Дарницкого моста. Проект стоимостью около 2,2 миллиарда долларов инициировали в корпорации "Укртрансстрой".

Об этом передает издание " Наші гроші ".

В распоряжении журналистов появилось письмо от президента Украинской транспортной корпорации по государственному строительству Виктора Блонского с соответствующим обращением в Офис президента Украины. В документе идет описание масштабного проекта, приводится аргументация замысла, указываются детали и расчеты.

Какую эстакаду хотят построить

Двухъярусная скоростная автомагистраль будет расположена над действующей веткой железной дороги, которая проходит через столицу.

По замыслу, такая эстакада позволит добраться из одного конца Киева в другой меньше чем за 30 минут.

Через каждые 5-6 км - в местах примыкания с основными проспектами - будут въезды / выезды, а также перехватывающие паркинги (всего приблизительно на 25 тысяч паркомест).

На участках эстакады установят солнечные батареи для освещения и светофоров. Также можно будет использовать электроэнергию для подогрева дорожного покрытия в зимнее время.

Защитные экраны вдоль эстакады позволят снижать шум и концентрацию вредных веществ.

Сколько будет стоить проезд по платной эстакаде

Стоимость проезда для легковых авто составит 50 гривен.

Для машин средней грузоподъемности и автобусов цена будет 75 гривен.

Для грузовиков - 150 гривен.

Согласно расчетам, в сутки по автомагистрали будет передвигаться 120-150 тысяч транспортных средств.

За сколько могут построить эстакаду и кто это оплатит

Проект планируют реализовать за 5 лет.

Отмечается, что строительство не приведет к перекрытию основных автомагистралей и не будет мешать движению железнодорожного транспорта.

Деньги на реализацию (2,2 миллиарда долларов) дадут иностранные инвесторы. В "Укртрансстрой" рассказали, что компании из Турции, США, Китая готовы к финансированию проекта и совместной работе по строительству.

Срок окупаемости проекту составляет 15 лет, а срок концессии - 20 лет, после чего объект передается государству.

В Киеве предлагают построить платную эстакаду почти через весь город (фото: nashigroshi.org)