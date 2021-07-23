У Києві хочуть побудувати платну естакаду довжиною 25 км: деталі масштабного проекту

У Києві пропонують побудувати платну двоярусну естакаду для автомобілів протяжністю 25 км від району метро "Святошин" до Дарницького мосту. Проект вартістю близько 2,2 мільярда доларів ініціювали в корпорації "Укртрансбуд".

Про це передає видання " Наші гроші ".

У розпорядженні журналістів з'явився лист від президента Української транспортної корпорації з державного будівництва Віктора Блонського з відповідним зверненням до Офісу президента України. У документі йде опис масштабного проекту, наводиться аргументація задуму, вказуються деталі та розрахунки.

Яку естакаду хочуть побудувати

Двоярусна швидкісна автомагістраль буде розташована над діючою гілкою залізниці, що проходить через столицю.

За задумом, така естакада дозволить дістатися з одного кінця Києва до іншого менше ніж за 30 хвилин.

Через кожні 5-6 км - в місцях примикання з основними проспектами - будуть в'їзди / виїзди, а також перехоплюючі паркінги (всього приблизно на 25 тисяч паркомісць).

На ділянках естакади встановлять сонячні батареї для освітлення і світлофорів. Також можна буде використовувати електроенергію для підігріву дорожнього покриття в зимовий час.

Захисні екрани вздовж естакади дозволять знижувати шум і концентрацію шкідливих речовин.

Скільки коштуватиме проїзд платною естакадою

Вартість проїзду для легкових авто складе 50 гривень.

Для машин середньої вантажопідйомності та автобусів ціна буде 75 гривень.

Для вантажівок - 150 гривень.

Згідно з розрахунками, в добу по автомагістралі буде пересуватися 120-150 тисяч транспортних засобів.

За скільки можуть побудувати естакаду і хто це оплатить

Проект планують реалізувати за 5 років.

Зазначається, що будівництво не призведе до перекриття основних автомагістралей і не заважатиме руху залізничного транспорту.

Гроші на реалізацію (2,2 мільярда доларів) дадуть іноземні інвестори. В "Укртрансбуд" розповіли, що компанії з Туреччини, США, Китаю готові до фінансування проекту та спільної роботи з будівництва.

Термін окупності проекту становить 15 років, а термін концесії - 20 років, після чого об'єкт передається державі.

У Києві пропонують побудувати платну естакаду майже через усе місто (фото: nashigroshi.org)