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У Києві хочуть перейменувати станцію метро: що відомо

STYLERЖиття    11.02.2020 - 12:15
У Києві хочуть перейменувати станцію метро: що відомо
У Києві хочуть перейменувати станцію метро (фото: РБК-Україна)

Одну із станцій Київського метрополітену хочуть перейменувати

Одну зі станцій метро Києва хочуть перейменувати. Мова йде про станцію "Дорогожичі" на зеленій гілці метрополітену. З такою ініціативою звернулися до київської влади в Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр".

У центрі хочуть присвоїти станції на Сирецько-Печерській лінії назву "Бабин Яр". Причому всі витрати по фінансуванню заходу готовий взяти на себе благодійний фонд організації.

"Така ініціатива громадської організації пов'язана з тим, що станція метро "Дорогожичі" розташована безпосередньо на історичній території урочища Бабин Яр - місце пам'яті, де в 1941-1943 рр. сталася одна з найбільших трагедій Голокосту", - йдеться в повідомленні центру.

На сторінці організації у Facebook з'явилося фото, як буде виглядати логотип безпосередньо на станції метрополітену.

У Києві хочуть перейменувати станцію метро: що відомо

У Києві хочуть перейменувати станцію метро "Дорогожичі" (фото: facebook.com/babynyar.memorial)

Також організація планує побудувати на території Бабиного Яру Меморіальний центр, в який увійдуть музейна, освітня, науково-дослідницька частини і сам меморіал.

Такі зміни, на думку ініціаторів, допоможуть спростити навігацію для туристів, які хочуть відвідати місце страшної трагедії. Крім того, цей крок стане даниною пам'яті і поваги героїзму всіх жертв Бабиного Яру, а також всіх постраждалих від цієї страшної трагедії.

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