ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева навсегда исчезнут жетоны: названа дата

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 19:34
В метро Киева навсегда исчезнут жетоны: названа дата
В метро Киева исчезнут жетоны (Фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене рассказали, когда исчезнут жетоны

В киевском метро навсегда исчезнут жетоны. Последний день, когда по ним можно будет пройти в столичной подземке - это 31 марта. Уже 1 апреля проход будет возможен только по элекронным билетам (карточкам). Об этом сообщили на официальной страничке метрополитена Киева в Facebook.

На страничке киевской подземки сообщили, что если не планируете оставить жетоны себе на память, то используйте их до 31 марта, так как уже 1 апреля зайти в метро можно будет только по qr- билетам.

Многих пассажиров волнует вопрос, что же станет с зелеными карточками метро. Все записанные поездки на карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

После этого момента Киев полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИОЦ". Уточнить подробную информацию о работе электронного билета можно по телефону 044 366 55 55 или на сайте метро.

Кстати, кажущиеся нам такими привычными жетоны появились в киевском метро лишь два десятилетия назад, а в самом начале на станциях не было даже турникетов. Изначально вход в метро был только по бумажным билетам. Когда появились турникеты, зайти можно было по 5-копеечным монетам. Первые турникеты установили в 1963 году на станции "Крещатик".

Первые турникеты в метро Киева (YouTube)

Первые жетоны синего и зеленого цветов появились впервые в 1994 году.

Жетоны в киевском метро будут действительны до 31 марта В Харьковском метро у мужчины обнаружили боевую гранату
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь