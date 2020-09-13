В Киеве на ходу загорелся автомобиль: впечатляющие снимки попали в сеть

Пожарные (иллюстративное фото: canva.com)

Инцидент произошел в ночное время суток

В Киеве по улице Вадима Гетьмана, 6, в Соломенском районе столицы, около 4:29 на ходу загорелся автомобиль. Подробности инцидента и информацию о пострадавших опубликовали в пресс-службе Головного управления ГСЧС Украины у г. Киеве в Facebook.

Как сообщается, в 4:29 на спецлинию поступил звонок о возгорании автомобиля на одной из улиц Киева.

"На место происшествия были направлены спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что на проезжей части дороги, при движении произошло возгорание в автомобиле Mersedes Sprinter 312-D. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В Киеве на ходу загорелся автомобиль (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Спасателям удалось ликвидировать пожар уже к 4:47. Вследствие возгорания огонь уничтожил салон автомобиля, повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Однако, как сообщают спасатели, жертв и пострадавших в результате инцидента не было.

Также в пресс-службе добавили, что на место происшествия было направлено 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава. Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, что ранее в Киеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 33 человека. В ведомстве отмечают, что в квартире, где возник пожар, проживал психически больной человек. Он уже неоднократно совершал поджоги собственного жилья, и учитывая отсутствие нормальных внешних дверей помещения, горение сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки.

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