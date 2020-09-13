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У Києві на ходу загорівся автомобіль: вражаючі знімки потрапили в мережу

Київ, Неділя 13 вересня 2020 14:36
У Києві на ходу загорівся автомобіль: вражаючі знімки потрапили в мережу
Пожежні (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Інцидент стався в нічний час доби

У Києві по вулиці Вадима Гетьмана, 6, у Солом'янському районі столиці, близько 4:29 на ходу загорівся автомобіль. Подробиці інциденту та інформацію про постраждалих опублікували в пресслужбі Головного управління ДСНС України у м. Київ у Facebook.

Як повідомляється, о 4:29 на спецлінію надійшов дзвінок про загоряння автомобіля на одній з вулиць Києва.

"На місце події було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, було встановлено, що на проїжджій частині дороги, під час руху сталося загоряння в автомобілі Mersedes Sprinter 312-D. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

У Києві на ходу загорівся автомобіль: вражаючі знімки потрапили в мережу

У Києві на ходу загорівся автомобіль: вражаючі знімки потрапили в мережу

У Києві на ходу загорівся автомобіль (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу вже до 4:47. Внаслідок пожежі вогонь знищив салон автомобіля, пошкодив моторний відсік і лакофарбове покриття. Однак, як повідомляють рятувальники, жертв і постраждалих в результаті інциденту не було.

Також у пресслужбі додали, що на місце події було направлено 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 9 осіб особового складу. Причину займання будуть встановлювати правоохоронні органи.

Нагадаємо, що раніше у Києві через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини. У відомстві зазначають, що у квартирі, де виникла пожежа, проживала психічно хвора людина. Вона вже неодноразово здійснювала підпал власного житла, та враховуючи відсутність нормальних зовнішніх дверей приміщення, горіння супроводжувалося значним задимленням сходової клітини.

Також ми писали, що рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах.

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