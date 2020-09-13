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Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров в экосистемах

Украина , Воскресенье 13 сентября 2020 08:51
Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров в экосистемах
Фото: ликвидация лесного пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров на открытых территориях в Украине. Зачастую это случается из-за человеческого фактора.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что на ликвидацию пожаров в экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Исходя из этого, людей призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться правил безопасности.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, на 13 сентября в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей.

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