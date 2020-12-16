В Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед "копами"

В среду, 16 декабря, патрульная полиция вместе с очевидцем ограбления задержали мужчину, который на проспекте Академика Королева сорвал с женщины золотые серьги. Грабитель выбежал из двора и когда увидел полицейских, то растерялся, поскользнулся и упал.

Женщина сообщила, что к ней сзади подошел неизвестный мужчина, сорвал золотые серьги и начал убегать. При этом за грабителем погнался неравнодушный очевидец преступления. Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве грабитель украл серьги и упал перед полицейскими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Инспекторы задержали гражданина, который так и не выпустил свой "трофей" из рук. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Святошинского района.

В Киеве грабитель украл серьги и упал перед полицейскими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, под Львовом героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста. 48-летний мужчина украл из магазина бытовую химию и намеревался сбежать, но смелые женщины не позволили ему это сделать.

Ранее в Италии наглые злоумышленники обворовали дом легендарного футболиста и обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси во время его похорон. Воры вынесли деньги и часы Rolex.

Мужчины проникли в дом через окно на кухне, которое взломали. Когда они попали внутрь, то сразу же начали обыскивать комнаты, рыться в ящиках и переворачивать все вверх дном.