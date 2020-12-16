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У Києві грабіжник-невдаха зірвав з жінки сережки, послизнувся і впав перед "копами"

Автор: Роман Мирончук

У середу, 16 грудня, патрульна поліція разом з очевидцем пограбування затримали чоловіка, який на проспекті Академіка Корольова зірвав з жінки золоті сережки. Грабіжник вибіг з двору і коли побачив поліцейських, то розгубився, послизнувся і впав.

Жінка повідомила, що до неї ззаду підійшов невідомий чоловік, зірвав золоті сережки і почав тікати. При цьому за ним погнався небайдужий очевидець злочину. Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

У Києві грабіжник вкрав сережки і впав перед поліцейськими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

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Інспектори затримали громадянина, який так і не випустив свій "трофей" з рук. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського району.

У Києві грабіжник вкрав сережки і впав перед поліцейськими (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, під Львовом героїчні жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста. 48-річний чоловік вкрав з магазину побутову хімію і мав намір втекти, але сміливі жінки не дозволили йому це зробити.

Раніше в Італії зухвалі зловмисники обікрали будинок легендарного футболіста і володаря Золотого м'яча-1982 Паоло Россі під час його похорону. Злодії винесли гроші та годинник Rolex.

Чоловіки проникли в будинок через вікно на кухні, яке зламали. Коли вони потрапили всередину, то відразу ж почали обшукувати кімнати, ритися в ящиках і перевертати все догори дном.

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