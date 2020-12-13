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Дом легендарного футболиста ограбили во время его похорон

Италия, Воскресенье 13 декабря 2020 19:18
Дом легендарного футболиста ограбили во время его похорон
Дом Паоло Росси ограбили во время похорон футболиста (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Италии наглые злоумышленники обворовали дом легендарного футболиста и обладателя Золотого мяча-1982 Паоло Росси во время его похорон. Воры вынесли деньги и часы Rolex.

По словам полиции, грабители попали в дом через окно на кухне, которое взломали. Зайдя в дом, они сразу же начали обыскивать комнаты, рыться в ящиках и переворачивать все вверх дном. Об этом сообщает Football Italia.

При этом они действовали не спеша, так как сигнализация и камеры наружного наблюдения были отключены. Интересно, что злоумышленники не тронули футбольные трофеи и медали Паоло Росси. В ближайшие дни будет произведена более точная проверка всего имущества дома.

Вдова Росси Федерика Каппеллетти заявила, что пережила и так достаточно изнурительных дней за последнее время, а теперь еще и это потрясение.

Следователи полагают, что воры могли устроить слежку за домом, прежде чем его ограбить.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла написал в Twitter, что не встречал еще более трусливого и отвратительного поступка, чем этот. По его словам, полиция делает все возможное, чтобы найти преступников.

Напомним, что Паоло Росси было 64 года. Причиной смерти знаменитого спортсмена стал рак легких. Его имя было включено в список ФИФА 100, а также в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

Ранее в расследовании смерти легенды футбола Марадоны всплыли неожиданные подробности.

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