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У Києві готують запуск метро на Виноградар: фото і відео зсередини

STYLERЖиття    30.04.2020 - 16:03
У Києві готують запуск метро на Виноградар: фото і відео зсередини
У Києві з'являть ще дві станції метро (колаж: РБК-Україна)

Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу

Метро Києва продовжать ще на кілька станцій у бік житлового масиву Виноградар. Вже у грудні 2021 року планують відкриття "Мостицької" і "Проспекту Правди" на Сирецько-Печерській лінії. У КМДА відзвітували, що будівництво перейшло в активну фазу і показали на фото і відео, як зараз виглядає майбутня станція.

Зараз метробудівці бетонують майбутні стіни перегону між станціями. Також будівельники працюють над зведенням вентиляційних шахт всередині тунелю. Але найголовніше, що будівельники вже розпочали останній етап підготовки тунеле-прохідницького механізованого комплексу. У планах за півроку прокласти тунелі від майбутньої станції "Мостицька" до кінцевої на лінії - "Сирець".

У Києві готують запуск метро на Виноградар: фото і відео зсерединиУ Києві готують запуск метро на Виноградар: фото і відео зсередини

Будівництво метро на Виноградар (скрін відео: КМДА)

Роботи з будівництва нових станцій та перегонів метро на Виноградар, попри карантин і епідемію коронавіруса, тривають на всіх майданчиках.

Раніше будівельники також показали прохідницький щит - так називається машина-гігант для прокладки тунелів.

У Києві готують запуск метро на Виноградар: фото і відео зсередини

Прохідницький щит (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Відзначимо, що не так давно будівництво метро на Виноградар виявилося під загрозою зриву, але в "Київметробуді" заявили, що роблять все можливе для того, щоб завершити роботи в строк.

Будівництво метро на Виноградар (відео: YouTube/КМДА)

Крім того, у генеральному плані Києва говориться, що в найближчі сім років буде зведено 16,4 км ліній метро і відкрито 14 станцій. Деякі лінії планують продовжити, а також добудувати ще дві гілки метро

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