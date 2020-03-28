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Метро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелей

STYLERЖизнь    28.03.2020 - 12:33
Метро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелей
Метро Киева (фото: РБК-Украина)

В Киеве продолжают достраивать "Сырецко-Печерскую" линию

Метро Киева на Виноградарь продолжают строить, несмотря на сложную ситуацию в стране. На сайте "Киевметростроя" появились впечатляющие фото механизма для строительства тоннелей, которые продлят "Сырецко-Печерскую" линию на четыре станции.

Напомним, что в планах строителей до конца 2021 года открытие двух станций метро - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Всего линию планируют дополнить четырьмя станциями.

Метростроители пишут, что проходческий щит (так называется машина для прокладки тоннелей) начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и будет двигаться к станции "Сырец". Щит пройдет 1,3 километра.

"Сейчас готовится проходка так называемого правого тоннеля (с Виноградаря в центр). После завершения его строительства проходческий комплекс будет вновь смонтирован на станции “Мостицкая” для проходки левого тоннеля", - сказано в сообщении.

Фото проходческого щита сделаны на стройплощадке, где будет расположена будущая станция "Мостицкая".

Метро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелейМетро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелейМетро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелейМетро на Виноградарь: строители показали гигантскую машину для тоннелей

Метро на Виноградарь (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Напомним, что в Киеве определились с работой метро на период карантина.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют построить дополнительные 14 станций метрополитена. В сети появился важный документ с планами Киевского метрополитена.

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