В Киеве горело админздание "Эпицентра": пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое принадлежит гипермаркету строительных материалов ТЦ "Эпицентр". По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом 22 мая передали в пресс-службе ГСЧС Киева.

Сначала на тушение пламени отправили 30 пожарных и 8 единиц техники, но позже подключили еще 10 бойцов ГСЧС и 2 пожарные машины.

Возгорание произошло в десятиэтажке на улице Берковецкой в Святошинском районе столицы.

Сообщается, что звонок спасателям о пожаре поступил рано утром. Огонь распространился на площадь около 200 "квадратов".

В Киеве произошел масштабный пожар в админздании ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

В ГСЧС отметили, что процесс тушения пламени был осложнен высокой температурой и плотным задымлением. Пожарные дополнительно привлекли 2 коленчатых подъемника на 50 и на 90 метров. Также спасатели проводили разбор конструкций.

В Киеве тушили пожар в административном здании ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Около половины восьмого пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

В Киеве в многоэтажке, где находится админздание ТЦ "Эпицентр", произошел пожар (фото: t.me/dsns_telegram)