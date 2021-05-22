ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве горело админздание "Эпицентра": пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)

Новина українською →
Киев, Суббота 22 мая 2021 12:32
В Киеве горело админздание "Эпицентра": пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото) Фото: в Киеве горело админздание ТЦ "Эпицентр" в многоэтажке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое принадлежит гипермаркету строительных материалов ТЦ "Эпицентр". По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом 22 мая передали в пресс-службе ГСЧС Киева.

Сначала на тушение пламени отправили 30 пожарных и 8 единиц техники, но позже подключили еще 10 бойцов ГСЧС и 2 пожарные машины.

Возгорание произошло в десятиэтажке на улице Берковецкой в Святошинском районе столицы.

Сообщается, что звонок спасателям о пожаре поступил рано утром. Огонь распространился на площадь около 200 "квадратов".

В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)

В Киеве произошел масштабный пожар в админздании ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

В ГСЧС отметили, что процесс тушения пламени был осложнен высокой температурой и плотным задымлением. Пожарные дополнительно привлекли 2 коленчатых подъемника на 50 и на 90 метров. Также спасатели проводили разбор конструкций.

В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)

В Киеве тушили пожар в административном здании ТЦ "Эпицентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Около половины восьмого пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)В Киеве горело админздание &quot;Эпицентра&quot;: пламя тушили 40 пожарных на 10 машинах (фото)

В Киеве в многоэтажке, где находится админздание ТЦ "Эпицентр", произошел пожар (фото: t.me/dsns_telegram)

Как сообщалось, ранее в ресторане Киева на Позняках произошел "адский" пожар, и появилось видео, как тушили пламя.

Также мы писали о том, что недавно в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев пожар Эпицентр
LITE
Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 22 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины