У Києві горіла адмінбудівля "Епіцентру": полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)

У Києві сталася пожежа в адміністративній будівлі, яка належить гіпермаркету будівельних матеріалів ТЦ "Епіцентр". За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це 22 травня передали в прес-службі ДСНС Києва.

Спочатку на гасіння полум'я відправили 30 пожежників і 8 одиниць техніки, але пізніше підключили ще 10 бійців ДСНС і 2 пожежні машини.

Займання сталося в десятиповерхівці на вулиці Берковецькій у Святошинському районі столиці.

Повідомляється, що дзвінок рятувальникам про пожежу надійшов рано вранці. Вогонь поширився на площу близько 200"квадратів".

У Києві сталася масштабна пожежа в адмінбудівлі ТЦ "Епіцентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

У ДСНС зазначили, що процес гасіння полум'я був ускладнений високою температурою і щільним задимленням. Пожежники додатково залучили 2 колінчастих підйомників на 50 і на 90 метрів. Також рятувальники проводили розбір конструкцій.

У Києві гасили пожежу в адміністративній будівлі ТЦ "Епіцентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Близько половини восьмого пожежу було повністю ліквідовано.

В цей час з'ясовуються причини займання.

У Києві в багатоповерхівці, де знаходиться адмінбудівля ТЦ "Епіцентр", сталася пожежа (фото: t.me/dsns_telegram)