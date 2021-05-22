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У Києві горіла адмінбудівля "Епіцентру": полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)

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Києва, Субота 22 травня 2021 12:32
У Києві горіла адмінбудівля "Епіцентру": полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото) Фото: у Києві горіла адмінбудівля ТЦ "Епіцентр" у багатоповерхівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сталася пожежа в адміністративній будівлі, яка належить гіпермаркету будівельних матеріалів ТЦ "Епіцентр". За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це 22 травня передали в прес-службі ДСНС Києва.

Спочатку на гасіння полум'я відправили 30 пожежників і 8 одиниць техніки, але пізніше підключили ще 10 бійців ДСНС і 2 пожежні машини.

Займання сталося в десятиповерхівці на вулиці Берковецькій у Святошинському районі столиці.

Повідомляється, що дзвінок рятувальникам про пожежу надійшов рано вранці. Вогонь поширився на площу близько 200"квадратів".

У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)

У Києві сталася масштабна пожежа в адмінбудівлі ТЦ "Епіцентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

У ДСНС зазначили, що процес гасіння полум'я був ускладнений високою температурою і щільним задимленням. Пожежники додатково залучили 2 колінчастих підйомників на 50 і на 90 метрів. Також рятувальники проводили розбір конструкцій.

У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)

У Києві гасили пожежу в адміністративній будівлі ТЦ "Епіцентр" (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Близько половини восьмого пожежу було повністю ліквідовано.

В цей час з'ясовуються причини займання.

У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)У Києві горіла адмінбудівля &quot;Епіцентру&quot;: полум'я гасили 40 пожежників на 10 машинах (фото)

У Києві в багатоповерхівці, де знаходиться адмінбудівля ТЦ "Епіцентр", сталася пожежа (фото: t.me/dsns_telegram)

Як повідомлялося, раніше у ресторані Києва на Позняках сталася "пекельна" пожежа, і з'явилося відео, як гасили полум'я.

Також ми писали про те, що нещодавно в Івано-Франківську загорілося складське приміщення в районі аеропорту.

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