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В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта: пожар видно за десятки километров

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Ивано-Франковск, Среда 12 мая 2021 14:54
В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта: пожар видно за десятки километров Фото: тушение пожара на складе в Ивано-Франковске в районе аэропорта (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара видно за десятки километров. Спасатели ликвидируют возгорание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Информация о пожаре в складском помещении в Ивано-Франковске по улице Полевой (в районе аэропорта) поступила дежурному ГСЧС в 13:10. На место выдвинулись расчеты ГСЧС, пожарно-спасательного поста села Ямница и пожарная команда “Международный аэропорт”.

Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. В 14:21 огонь был локализован. На данный момент спасатели ликвидируют пожар. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара привлекались 43 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: тушение пожара на складе в Ивано-Франковске в районе аэропорта (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 10 мая в многоэтажке на ул. Выговского во Львове случился пожар в квартире. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали около 100 жителей многоэтажки. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Отметим, в феврале в Киеве произошел сильный пожар, горело здание на ДВРЗ.

РБК-Украина писало, что недавно в Одессе горел роддом. Спасатели эвакуировали 74 человека, из которых 16 детей.

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