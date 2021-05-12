В Ивано-Франковске сгорел склад в районе аэропорта: пожар видно за десятки километров

В Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара видно за десятки километров. Спасатели ликвидируют возгорание.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Информация о пожаре в складском помещении в Ивано-Франковске по улице Полевой (в районе аэропорта) поступила дежурному ГСЧС в 13:10. На место выдвинулись расчеты ГСЧС, пожарно-спасательного поста села Ямница и пожарная команда “Международный аэропорт”.

Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. В 14:21 огонь был локализован. На данный момент спасатели ликвидируют пожар. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара привлекались 43 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: тушение пожара на складе в Ивано-Франковске в районе аэропорта (facebook.com/MNS.GOV.UA)