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В Киеве горел детский сад: есть жертвы (фото)

STYLERПроисшествия    02.12.2019 - 09:59
В Киеве горел детский сад: есть жертвы (фото)
В Киеве произошел пожар в детском саду (коллаж: РБК-Украина, фото: Информатор)

В Киеве в результате возгорания в детском саду погиб человек

В Киеве в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар в детском саду. Возгорание произошло в заведении №554 на проспекте Юрия Гагарина, 9-А. О пожаре в Днепровском районе столицы сообщает ГСЧС Украины.

Вызов на горячую линию 101 поступил в 6:57 утра. На место выехало пять единиц техники и 23 спасателя.

Стало известно, что возгорание произошло в одной из комнат дошкольного учебного заведения на первом этаже.

В Киеве горел детский сад: есть жертвы (фото)

В Киеве произошел пожар в детском саду (фото: Информатор)

Уже в 7:20 спасателям удалось локализировать возгорание, а в 7:35 пожар был полностью потушен.

Прибывшие спасатели обнаружили на месте происшествия тело мужчины, который самостоятельно пытался потушить пожар. Им оказался 74-летний мужчина, работавший в садике ночным охранником.

В Киеве горел детский сад: есть жертвы (фото)

В Киеве произошел пожар в детском саду на Юрия Гагарина (фото: Информатор)

Что именно произошло, предстоит выяснить правоохранительным органам. На данный момент следствие продолжается.

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