У Києві горів дитячий садок: є жертви (фото)

У Києві сталася пожежа в дитячому саду (колаж: РБК-Україна, фото: Інформатор)

У Києві в результаті пожежі в дитячому саду загинула людина

У Києві в понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа в дитячому саду. Займання сталося в закладі №554 на проспекті Юрія Гагаріна, 9-А. Про пожежу в Дніпровському районі столиці повідомляє ДСНС України.

Дзвінок на гарячу лінію 101 надійшов о 6:57 ранку. На місце виїхало п'ять одиниць техніки та 23 рятувальники.

Стало відомо, що загоряння сталося в одній з кімнат дошкільного навчального закладу на першому поверсі.

У Києві сталася пожежа в дитячому саду (фото: Інформатор)

Вже в 7:20 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, а о 7:35 пожежу було повністю ліквідовано.

Рятувальники знайшли на місці події тіло чоловіка, який намагався самостійно загасити пожежу. Ним виявився 74-річний чоловік, що працював у садку нічним охоронцем.

У Києві сталася пожежа в дитячому саду на Юрія Гагаріна (фото: Інформатор)

Що саме сталося, належить з'ясувати правоохоронним органам. На даний момент слідство триває.