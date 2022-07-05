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В Киеве на Гидропарке отдыхающих просят покинуть пляжи: что произошло

Фото: В Киеве на Гидропарке эвакуируют людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве отдыхающих просят покинуть территорию Гидропарка. На территорию пляжей пришла полиция вместе с территориальной обороной и проводит эвакуацию.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что полиция вместе с территориальной обороной начала эвакуацию всех людей из Гидропарка.

В местных пабликах сообщают, что людей попросили уйти со всех пляжей на Гидропарке, немного отдыхающих осталось только в отдаленных местах.

По словам отдыхающих, представители полиции сказали людям, что есть вероятность ракетного удара.

"Полиция сейчас всех выгнала отдыхающих с Гидропарка. Только на Довбычке остались люди. Вероятность ракетного удара. Так сказали людям". Полиция всех отдыхающих попросила покинуть пляж", - сообщают местные жители.

Есть предположение, что специальные службы будут проверять территорию Гидропарка на наличие взрывоопасных предметов, и именно поэтому людей попросили покинуть территорию и переместиться в более безопасное место.

На данный момент власти Киева, а также в полиции столицы никаких официальных комментариев по поводу ситуации на Гидропарке не дали.

Стоит отметить, что официально в Киеве купальный сезон не открывали - из соображений безопасности. Все водоемы были проверены в июне.

Мы сообщали о том, какие пляжи были проверены и какие зоны отдыха считаются условно безопасными.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядел Киев летом в 1958 году - раритетное фото.

А также рассказывали, что в Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз.

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