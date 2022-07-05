В Киеве на Гидропарке отдыхающих просят покинуть пляжи: что произошло

В Киеве отдыхающих просят покинуть территорию Гидропарка. На территорию пляжей пришла полиция вместе с территориальной обороной и проводит эвакуацию.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Сообщается, что полиция вместе с территориальной обороной начала эвакуацию всех людей из Гидропарка.
В местных пабликах сообщают, что людей попросили уйти со всех пляжей на Гидропарке, немного отдыхающих осталось только в отдаленных местах.
По словам отдыхающих, представители полиции сказали людям, что есть вероятность ракетного удара.
"Полиция сейчас всех выгнала отдыхающих с Гидропарка. Только на Довбычке остались люди. Вероятность ракетного удара. Так сказали людям". Полиция всех отдыхающих попросила покинуть пляж", - сообщают местные жители.
Есть предположение, что специальные службы будут проверять территорию Гидропарка на наличие взрывоопасных предметов, и именно поэтому людей попросили покинуть территорию и переместиться в более безопасное место.
На данный момент власти Киева, а также в полиции столицы никаких официальных комментариев по поводу ситуации на Гидропарке не дали.
Стоит отметить, что официально в Киеве купальный сезон не открывали - из соображений безопасности. Все водоемы были проверены в июне.
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