В Киеве на Гидропарке отдыхающих просят покинуть пляжи: что произошло

Сообщается, что полиция вместе с территориальной обороной начала эвакуацию всех людей из Гидропарка.

В местных пабликах сообщают, что людей попросили уйти со всех пляжей на Гидропарке, немного отдыхающих осталось только в отдаленных местах.

По словам отдыхающих, представители полиции сказали людям, что есть вероятность ракетного удара.

"Полиция сейчас всех выгнала отдыхающих с Гидропарка. Только на Довбычке остались люди. Вероятность ракетного удара. Так сказали людям". Полиция всех отдыхающих попросила покинуть пляж", - сообщают местные жители.

Есть предположение, что специальные службы будут проверять территорию Гидропарка на наличие взрывоопасных предметов, и именно поэтому людей попросили покинуть территорию и переместиться в более безопасное место.

На данный момент власти Киева, а также в полиции столицы никаких официальных комментариев по поводу ситуации на Гидропарке не дали.

Стоит отметить, что официально в Киеве купальный сезон не открывали - из соображений безопасности. Все водоемы были проверены в июне.

Мы сообщали о том, какие пляжи были проверены и какие зоны отдыха считаются условно безопасными.