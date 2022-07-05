У Києві на Гідропарку відпочивальників просять покинути пляжі: що сталося

Повідомляється, що поліція разом з територіальною обороною почала евакуацію всіх людей з Гідропарку.

У місцевих пабліках повідомляють, що людей попросили піти з усіх пляжів на Гідропарку, трохи відпочиваючих залишилося тільки у віддалених місцях.

За словами відпочиваючих, представники поліції сказали людям, що є ймовірність ракетного удару.

"Поліція зараз всіх вигнала відпочиваючих з Гідропарку. Тільки на Довбичці залишилися люди. Імовірність ракетного удару. Так сказали людям". Поліція всіх відпочиваючих попросила покинути пляж", - повідомляють місцеві жителі.

Є припущення, що спеціальні служби перевірятимуть територію Гідропарку на наявність вибухонебезпечних предметів, і саме тому людей попросили покинути територію і переміститися в більш безпечне місце.

На цей момент влада Києва, а також в поліції столиці ніяких офіційних коментарів з приводу ситуації на Гідропарку не дали.

Варто відзначити, що офіційно в Києві купальний сезон не відкривали - з міркувань безпеки. Всі водойми були перевірені в червні.

Ми повідомляли про те, які пляжі були перевірені і які зони відпочинку вважаються умовно безпечними.