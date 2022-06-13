Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 года

Киев в 50-ых годах сильно отличался от того, каким мы его сейчас знаем. Знойное лето жители столицы проводили у Днепра.

Доказательством этого выступает редкое фото пляжного отдыха, которое опубликовали в группе "Старые фото Киева".

Как выглядел пляж в Киеве в 1958 году

Автор публикации утверждает, что снимок был сделан в 1958 году. На нем изображен Киевский центральный пляж. Он находился напротив Речного вокзала.

А вот пользователи считают, что кадр сделан позже - в 1966 году. Там было всегда много людей, а вода в Днепре в то время была кристально чистая.

Вот что пишут киевляне о том времени:

Пам‘ятаю саме такий пляж, ніде яблуку було де впасти. А ще пам‘ятаю, що була камера схову, можна було здати одяг і цінні речі, бо можна було в одному купальнику додому їхати. Тих, хто перепливав Дніпро біля Пішохідного мосту, могли на катері "затримати" і провести роз‘яснювальну роботу.

Воскресный день на Центральном пляже. Гидропарк еще не освоен, дачных участков у киевлян пока нет. Все на Днепре, причём вода тёплая и вполне чистая. Это было круто. Я тоже, совсем маленькая, обожала ходить с родителями на пляж и купаться до посинения.

Постоянно летом бывал на этом пляже вместе с родителями с начала пятидесятых. Переправлялись на катерах до постройки Паркового моста.

Одразу біля пішохідного мосту на лівому березі. Центральний пляж. Там завжди так повно народу було. Тому ми їхали на катері на Довбичку. І вода там чистіша була. Прозора. Не віриться, що я ще бачила Дніпро з прозорою водою.

Таким было лето в Киеве в 50-ых годах (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Как выглядит пляж на Трухановом острове в наши дни

Сейчас этот пляж называется Центральным. Он находится справа от пешеходного моста на Трухановом острове.

Так выглядит Центральный пляж в наши дни (фото: funtime.kiev.ua)