Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 года
Киев в 50-ых годах сильно отличался от того, каким мы его сейчас знаем. Знойное лето жители столицы проводили у Днепра.
Доказательством этого выступает редкое фото пляжного отдыха, которое опубликовали в группе "Старые фото Киева".
Как выглядел пляж в Киеве в 1958 году
Автор публикации утверждает, что снимок был сделан в 1958 году. На нем изображен Киевский центральный пляж. Он находился напротив Речного вокзала.
А вот пользователи считают, что кадр сделан позже - в 1966 году. Там было всегда много людей, а вода в Днепре в то время была кристально чистая.
Вот что пишут киевляне о том времени:
- Пам‘ятаю саме такий пляж, ніде яблуку було де впасти. А ще пам‘ятаю, що була камера схову, можна було здати одяг і цінні речі, бо можна було в одному купальнику додому їхати. Тих, хто перепливав Дніпро біля Пішохідного мосту, могли на катері "затримати" і провести роз‘яснювальну роботу.
- Воскресный день на Центральном пляже. Гидропарк еще не освоен, дачных участков у киевлян пока нет. Все на Днепре, причём вода тёплая и вполне чистая. Это было круто. Я тоже, совсем маленькая, обожала ходить с родителями на пляж и купаться до посинения.
- Постоянно летом бывал на этом пляже вместе с родителями с начала пятидесятых. Переправлялись на катерах до постройки Паркового моста.
- Одразу біля пішохідного мосту на лівому березі. Центральний пляж. Там завжди так повно народу було. Тому ми їхали на катері на Довбичку. І вода там чистіша була. Прозора. Не віриться, що я ще бачила Дніпро з прозорою водою.
Таким было лето в Киеве в 50-ых годах (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)
Как выглядит пляж на Трухановом острове в наши дни
Сейчас этот пляж называется Центральным. Он находится справа от пешеходного моста на Трухановом острове.
Так выглядит Центральный пляж в наши дни (фото: funtime.kiev.ua)
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