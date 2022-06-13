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Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 года

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 14:45
Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 года Как выглядел пляж в Киеве в 50-ых годах (коллаж РБК-Украина, фото Ирина Пап)
Автор: Людмила Жукова

Киев в 50-ых годах сильно отличался от того, каким мы его сейчас знаем. Знойное лето жители столицы проводили у Днепра.

Доказательством этого выступает редкое фото пляжного отдыха, которое опубликовали в группе "Старые фото Киева".

Как выглядел пляж в Киеве в 1958 году

Автор публикации утверждает, что снимок был сделан в 1958 году. На нем изображен Киевский центральный пляж. Он находился напротив Речного вокзала.

А вот пользователи считают, что кадр сделан позже - в 1966 году. Там было всегда много людей, а вода в Днепре в то время была кристально чистая.

Вот что пишут киевляне о том времени:

  • Пам‘ятаю саме такий пляж, ніде яблуку було де впасти. А ще пам‘ятаю, що була камера схову, можна було здати одяг і цінні речі, бо можна було в одному купальнику додому їхати. Тих, хто перепливав Дніпро біля Пішохідного мосту, могли на катері "затримати" і провести роз‘яснювальну роботу.
  • Воскресный день на Центральном пляже. Гидропарк еще не освоен, дачных участков у киевлян пока нет. Все на Днепре, причём вода тёплая и вполне чистая. Это было круто. Я тоже, совсем маленькая, обожала ходить с родителями на пляж и купаться до посинения.
  • Постоянно летом бывал на этом пляже вместе с родителями с начала пятидесятых. Переправлялись на катерах до постройки Паркового моста.
  • Одразу біля пішохідного мосту на лівому березі. Центральний пляж. Там завжди так повно народу було. Тому ми їхали на катері на Довбичку. І вода там чистіша була. Прозора. Не віриться, що я ще бачила Дніпро з прозорою водою.

Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 годаТаким было лето в Киеве в 50-ых годах (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Как выглядит пляж на Трухановом острове в наши дни

Сейчас этот пляж называется Центральным. Он находится справа от пешеходного моста на Трухановом острове.

Таким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 годаТаким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 годаТаким лето в Киеве мало кто помнит. Редкое фото из 1958 годаТак выглядит Центральный пляж в наши дни (фото: funtime.kiev.ua)

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