В Киеве "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от полиции (видео)

Кадры сняли очевидцы такого конфликта.

"Оборона" авто Toyota от посягательств эвакуатора произошла на улице Волошской около Контрактовой площади.

На место прибыли правоохранители. Один из полицейских пытался снять "героиню парковки" с эвакуатора, но женщина так просто не сдавалась, крепко вцепилась в свою легковушку, громко кричала.

"Вы не имеете права!... Я не слезу!... Уберите руки!..." - возмущалась хозяйка Toyota.

В итоге "коп" спустился с эвакуатора, и начал общаться с водителем спецтранспорта.

Видео: в Киеве женщина-водитель взобралась на эвакуатор, и не давала забрать свой автомобиль

В комментариях к публикации пользователи сети начали активно обсуждать ситуацию и гадать, чем же закончилась такая "оборона" легковушки - забрали ли ее в итоге на штрафплощадку, или ее оставили водителю, позволив оплатить штраф.