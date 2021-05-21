У Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції (відео)

У Києві жінка припаркувала свій автомобіль з порушенням правил, а коли прибув евакуатор і завантажив легковик, підійнялася на спецтранспорт, щоб її машину не забрали на штрафмайданчик.
Відео інциденту 21 травня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Кадри зняли очевидці такого конфлікту.
"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.
На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню паркування" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася у свій легковик, голосно кричала.
"Ви не маєте права!... Я не злізу!... Приберіть руки!..."- обурювалася власниця Toyota.
У підсумку "коп" спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.
Відео: у Києві жінка-водійка підійнялася на евакуатор, і не давала забрати свій автомобіль
У коментарях до публікації користувачі мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - чи забрали його в результаті на штрафмайданчик, чи залишили водійці, дозволивши сплатити штраф.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці "герой паркування" жорстко відмітив чоловіка, який зробив йому зауваження, але історія закінчилася несподівано.
Також ми писали про те, що нещодавно у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання.