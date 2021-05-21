У Києві "героїня паркування" залізла на евакуатор і відбивалася від поліції (відео)

Кадри зняли очевидці такого конфлікту.

"Оборона" авто Toyota від зазіхань евакуатора сталася на вулиці Волоській біля Контрактової площі.

На місце прибули правоохоронці. Один з поліцейських намагався зняти "героїню паркування" з евакуатора, але жінка так просто не здавалася, міцно вчепилася у свій легковик, голосно кричала.

"Ви не маєте права!... Я не злізу!... Приберіть руки!..."- обурювалася власниця Toyota.

У підсумку "коп" спустився з евакуатора, і почав спілкуватися з водієм спецтранспорту.

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У коментарях до публікації користувачі мережі почали активно обговорювати ситуацію і гадати, чим же закінчилася така "оборона" легковика - чи забрали його в результаті на штрафмайданчик, чи залишили водійці, дозволивши сплатити штраф.