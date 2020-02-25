В Киеве эвакуатор увез авто с детьми: выяснились неожиданные детали

В Киеве автомобиль эвакуировали вместе с детьми. Полностью тонированную легковушку погрузили на эвакуатор и увезли, поскольку он был припаркован с нарушением правил. Когда же водитель выяснил, что машина исчезла, вызвал полицию. Чем закончился инцидент, говорится в сюжете ТСН.

Патрульные бросились вдогонку эвакуатору. Авто вместе с детворой вернули владельцу, составив на него админпротокол. Но за то что детей оставили в закрытом авто, нерадивого отца не наказали.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА отметили, что авто было затонированн=о полностью, что нарушает допустимые нормы. Из-за этого сотрудники, проводившие эвакуацию, не увидели и не услышали, что внутри автомобиля кто-то находился.

В Киеве авто эвакуировали вместе с детьми (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что в Украине планируют ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. В некоторых случаях смогут забирать авто, а штрафы возрастут до 85 тысяч гривен.

Также сообщалось, что владельцам автомобилей в Украине существенно увеличили налог на продажу авто. Эти изменения могут коснуться абсолютно всех автовладельцев.