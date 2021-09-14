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В "Эпицентре" на ребенка упал шкаф: у мальчика перелом ключицы и гематома на голове

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 16:31
В "Эпицентре" на ребенка упал шкаф: у мальчика перелом ключицы и гематома на голове Фото: в Киеве в "Эпицентре" на ребенка рухнул шкаф (facebook.com/epicentrkua)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве в магазине "Эпицентр" пустой шкаф упал на маленького мальчика. При этом он стоял рядом с детскими креслами-мешками, и не был прикручен. В результате у ребенка сломана ключица и гематома на голове.

Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка Людмила Похил на своей странице в Facebook.

Женщина сетует на то, что шкаф стоял возле детских товаров и даже не был прикручен.

В &quot;Эпицентре&quot; на ребенка упал шкаф: у мальчика перелом ключицы и гематома на голове

В Киеве в "Эпицентре" на ребенка рухнул шкаф (фото: facebook.com/Людмила Похил)

"Так вот, в этом жлобство и есть. Ставить стендовые образцы в зоне с детскими товарам не прикрученными к стене. Мало что сам шкаф такого качества, что на ладан дышит и шатается даже если его просто тронуть. Так при открытии начинает падать на тебя. Проверила на себе. Просто сама открыла ручку шкафа, и он тоже начал на меня падать. Но, я могу оттолкнуть шкаф к стене, в отличие о ребенка", - написала она.

В &quot;Эпицентре&quot; на ребенка упал шкаф: у мальчика перелом ключицы и гематома на голове

В Киеве в "Эпицентре" на ребенка рухнул шкаф (фото: facebook.com/Людмила Похил)

Людмила также недовольная работой доктора в магазине. По ее слова, после инцидента с ее сыном они ждали врача пол часа. А когда он пришел, то наклеил пластырь на гематому мальчика.

Женщина требует, чтобы "Эпицентр" или убрал отдельно детские товары дальше от шкафов, или прикрутил выставочные образцы к стене в зоне детских товаров.

По ее словам, с ней связался представитель компании, но никаких подробностей она не рассказала.

Напомним, на Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста в реку.

Ранее в одесском ресторане в детской зоне на 3-летнего мальчика упали стеклянные двери.

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