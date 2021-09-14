У "Епіцентрі" на дитину впала шафа: у хлопчика перелом ключиці і гематома на голові

У Києві в магазині "Епіцентр" порожня шафа впала на маленького хлопчика. При цьому він стояв поруч з дитячими кріслами-мішками, і не був прикручений. В результаті у дитини зламана ключиця і гематома на голові.

Про це розповіла мама постраждалої дитини Людмила Похіл на своїй сторінці в Facebook .

Жінка нарікає на те, що шафа стояла біля дитячих товарів і навіть не була прикручена.

У Києві в "Епіцентрі" на дитину впала шафа (фото: facebook.com/Людмила Похіл)

"Так ось, в цьому жлобство і є. Ставити стендові зразки в зоні з дитячими товарами не прикрученими до стіни. Мало що сам шафа такої якості, що на ладан дихає і хитається навіть якщо її просто зачепити. Так при відкритті починає падати на тебе. Перевірила на собі. Просто сама відкрила ручку шафи, і вона теж почала на мене падати. Але, я можу відштовхнути шафу до стіни, на відміну від дитини", - написала вона.

У Києві в "епіцентрі" на дитину впала шафа (фото: facebook.com/Людмила Похіл)

Людмила також незадоволена роботою доктора в магазині. За її слова, після інциденту з її сином вони чекали лікаря півгодини. А коли він прийшов, то наклеїв пластир на гематому хлопчика.

Жінка вимагає, щоб "Епіцентр" або прибрав окремо дитячі товари далі від шаф, або прикрутив виставкові зразки до стіни в зоні дитячих товарів.

За її словами, з нею зв'язався представник компанії, але ніяких подробиць вона не розповіла.