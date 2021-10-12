В Киеве автомобиль "замуровали" бетонными блоками: фото войны за парковку

В Киеве в Соломенском районе неизвестные заблокировали авто BMW на еврономерах. В частности, машину обложили бетонными блоками, чтобы она не могла сдвинуться с места.

Фото опубликовали в Telegram - "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел 11 октября на улице Гарматной, 44.

На фото видно, что машину обложили бетонными блоками и деревянными бревнами, чтобы она не могла сдвинуться с места.

Также видно, что легковушка плотно припарковался между двумя желтыми полусферами из бетона. Вероятно, кто-то таким образом закрепил за собой место для личного транспорта.

В Киеве наказали водителя (t.me/kyiv_n)

В комментариях поражены, что отдельные жители двора считают общую стоянку своей частной собственностью.