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В Киеве автомобиль "замуровали" бетонными блоками: фото войны за парковку

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Киев, Вторник 12 октября 2021 16:41
В Киеве автомобиль "замуровали" бетонными блоками: фото войны за парковку Во дворе Киеве заблокировали авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Соломенском районе неизвестные заблокировали авто BMW на еврономерах. В частности, машину обложили бетонными блоками, чтобы она не могла сдвинуться с места.

Фото опубликовали в Telegram- "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел 11 октября на улице Гарматной, 44.

На фото видно, что машину обложили бетонными блоками и деревянными бревнами, чтобы она не могла сдвинуться с места.

Также видно, что легковушка плотно припарковался между двумя желтыми полусферами из бетона. Вероятно, кто-то таким образом закрепил за собой место для личного транспорта.

В Киеве автомобиль &quot;замуровали&quot; бетонными блоками: фото войны за парковкуВ Киеве наказали водителя (t.me/kyiv_n)

В комментариях поражены, что отдельные жители двора считают общую стоянку своей частной собственностью.

Ранее мы сообщали, что в Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле.

Также мы писали, что в Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости.

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