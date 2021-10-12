У Києві автомобіль "замурували" бетонними блоками: фото війни за парковку

У Києві в Солом'янському районі невідомі заблокували авто BMW на єврономерах. Зокрема, машину обклали бетонними блоками, аби вона не могла зрушити з місця.

Так, інцидент стався 11 жовтня на вулиці Гарматній, 44.

На фото видно, що машину обклали бетонними блоками та дерев'яними колодами, аби вона не могла зрушити з місця.

Також видно, що легковик щільно запаркувався між двома жовтими півсферами з бетону. Імовірно, хтось таким чином закріпив за собою місце для особистого транспорту.

У Києві покарали водія (t.me/kyiv_n)

У коментарях вражені, що окремі мешканці двору вважають загальну стоянку своєю приватною власністю.