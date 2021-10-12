У Києві автомобіль "замурували" бетонними блоками: фото війни за парковку
У Києві в Солом'янському районі невідомі заблокували авто BMW на єврономерах. Зокрема, машину обклали бетонними блоками, аби вона не могла зрушити з місця.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Киев Сейчас".
Так, інцидент стався 11 жовтня на вулиці Гарматній, 44.
На фото видно, що машину обклали бетонними блоками та дерев'яними колодами, аби вона не могла зрушити з місця.
Також видно, що легковик щільно запаркувався між двома жовтими півсферами з бетону. Імовірно, хтось таким чином закріпив за собою місце для особистого транспорту.
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У коментарях вражені, що окремі мешканці двору вважають загальну стоянку своєю приватною власністю.
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