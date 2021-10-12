ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві автомобіль "замурували" бетонними блоками: фото війни за парковку

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 16:41
У Києві автомобіль "замурували" бетонними блоками: фото війни за парковку У дворі Києві заблокували авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Солом'янському районі невідомі заблокували авто BMW на єврономерах. Зокрема, машину обклали бетонними блоками, аби вона не могла зрушити з місця.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

Так, інцидент стався 11 жовтня на вулиці Гарматній, 44.

На фото видно, що машину обклали бетонними блоками та дерев'яними колодами, аби вона не могла зрушити з місця.

Також видно, що легковик щільно запаркувався між двома жовтими півсферами з бетону. Імовірно, хтось таким чином закріпив за собою місце для особистого транспорту.

У Києві автомобіль &quot;замурували&quot; бетонними блоками: фото війни за парковкуУ Києві покарали водія (t.me/kyiv_n)

У коментарях вражені, що окремі мешканці двору вважають загальну стоянку своєю приватною власністю.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові місцевий депутат розсікає з африканським левом в автомобілі.

Також ми писали, що у Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розбирання на швидкості.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела