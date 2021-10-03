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В Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости (видео)

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Киев, Воскресенье 03 октября 2021 10:54
В Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости (видео) Коллаж РБК-Украина: Авто и мотоцикл устроили разборки на скорости в Киеве
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель мотоцикла устроил разборки на дороге с водителем легкового авто прямо во время движения в потоке с другими машинами.

Видео появилось в Telegram KIEVMAP.

На кадрах видно, что водитель Mazda совершил опережение водителя мотоцикла с левой стороны, прижимая двухколесное ТС к ограждению.

Затем водитель мотоцикла догнал легковушку и спросил, зачем он это сделал. Вместо вразумительного ответа мужчина за рулем Mazda ударил мотоцикл по зеркалу. В ответ мотоциклист резким движением отбил зеркало авто.

Отметим, что, кто прав, кто виноват, должна все же разобраться полиция. Так как мотоциклист также нарушил ПДД, совершая движение по разделительной полосе.

"Мото VS Авто. Классика! Какие мысли будут", - подписано видео.

Видео: В Киеве водитель авто и мотоциклист устроили разборки

В комментариях пользователи разошлись во мнениях, кто прав, а кто виноват.

  • Я не знаю предысторию, но если водила мотыка прав - то красавчик.
  • Быдло на Мазде, надо было ему еще по свиной морде насовать хорошо.
  • Мотоцикл - красавчик...
  • Уверен, мотоциклист заслуженно был прижат к отбойнику. Зная как они носятся между потоками...

Ранее мы писали, что в Киеве велосипедисты массово наказывают мажоров на дорогущих авто.

Также сообщалось, что в Киеве велосипедист и водитель фуры не поделили дорогу, устроив эпичную драку.

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