В Киеве мотоциклист и водитель авто устроили жесткие разборки на скорости (видео)

В Киеве водитель мотоцикла устроил разборки на дороге с водителем легкового авто прямо во время движения в потоке с другими машинами.

На кадрах видно, что водитель Mazda совершил опережение водителя мотоцикла с левой стороны, прижимая двухколесное ТС к ограждению.

Затем водитель мотоцикла догнал легковушку и спросил, зачем он это сделал. Вместо вразумительного ответа мужчина за рулем Mazda ударил мотоцикл по зеркалу. В ответ мотоциклист резким движением отбил зеркало авто.

Отметим, что, кто прав, кто виноват, должна все же разобраться полиция. Так как мотоциклист также нарушил ПДД, совершая движение по разделительной полосе.

"Мото VS Авто. Классика! Какие мысли будут", - подписано видео.

Видео: В Киеве водитель авто и мотоциклист устроили разборки

В комментариях пользователи разошлись во мнениях, кто прав, а кто виноват.