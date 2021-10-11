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В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео)

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Харьков, Понедельник 11 октября 2021 09:43
В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео) В Харькове депутат ездит в машине со львом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Харькове депутат горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Джавид Саид ездит с африканским львом в автомобиле.

Об этом стало известно из Instagram депутата, где он опубликовал ролик с животнім в авто.

Видео со львом в машине

В одном из роликов животное в машине облизывает голову нардепа, а на другом выглядывает из окна новой Toyota Land Cruiser. Судя по видео, животное уже привыкло и сбежать не стремиться.

Правда, на одном из видео, где лев сидит на пассажирском сидении возле водителя, попытка животного выскочить из авто все же прослеживается.

Лев задекларирован

Отметим, Джавид Саид официально внес в декларацию льва в 2020 году. Там указано, что в мае 2017 года он купил "чипированного льва".

Стоит отметить, что на странице нардепа в соцсети очень много фото с львом по кличке "Красавчик". Ниже вы можете посмотреть на снимки.

В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео)В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео)В Харькове местный депутат рассекает с африканским львом в автомобиле (видео)Лев по кличке Красавчик живет у нардепа ОПЗЖ (фото: instagram.com/0001_im)

Как мы ранее сообщали, в Киеве бойцовский пес разодрал кошку.

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