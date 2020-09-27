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У Києві через дощ затопило станцію метро: відра не допомогли

Київ, Неділя 27 вересня 2020 21:38
У Києві через дощ затопило станцію метро: відра не допомогли
Метро Києва (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Дощ затопив одну із станцій київського метрополітену

У неділю, 27 вересня, в столиці України більшу частину дня йде дощ. Через це на станції метро "Почайна" зі стелі почала капати вода. Працівники метрополітену підставили відра і ганчірки, але це не сильно допомогло.

Відео зі станції метро "Почайна" опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

«Тече річка невеличка, Скочу – перескочу.» Київ, станція метро Почайна

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 27 вересня 2020 р.

В коментарях люди почали жартувати, що все логічно, оскільки дану станцію назвали на честь річки.

  • Ну логічно, метро то названо на честь річки!!! Все автентично;
  • Так це ще й не злива;
  • Нормально так Почайна розлилась...
  • Якщо існує річковий трамвай, чому б не бути річковому метро?
  • Як завжди!!! Наша країна не передбачена для дощів, снігів і інших явищ природи;
  • Вчора ввечері там вже текло, вони навіть один вихід перекривали.

Нагадаємо, негода в Україні призвела до потопу і поваленим деревам у багатьох містах України. Через сильних поривів вітру без електрики залишилися жителі Львівської, Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

В Івано-Франківську пройшла потужна злива, яка затопила багато вулиць і повалив кілька дерев. Також були підтоплені підвальні приміщення. У Луцьку негода валила дерева прямо на припарковані авто.

Раніше потужна злива з градом перетворив вулиці Дніпра засніжені річки.

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