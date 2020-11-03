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В Киеве дочь организовала разбойное нападение на свою мать-пенсионерку

Киев, Вторник 03 ноября 2020 17:26
В Киеве дочь организовала разбойное нападение на свою мать-пенсионерку
В Киеве дочь организовала нападение на мать (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве женщина с ножом набросилась на собственную мать и требовала отдать все деньги

Киевлянка устроила нападение на свою 70-летнюю мать. Старушке угрожали ножом и требовали от нее отдать все сбережения.

Настоящая драма разыгралась в Деснянском районе, в одном из домов по улице Лисковской. Поздно вечером 1 ноября в квартиру пенсионерки на 16 этаже ворвалось трое преступников – двое мужчин и женщина. Они избили 70-летнюю женщину, а ее родная дочь с ножом потребовала у матери отдать все деньги. Детали сообщает издание OBOZREVATEL.

По данным источников, преступнице 41 год и именно она стала организатором разбойного нападения на собственную мать. Преступники вынесли из квартиры около 10 тысяч долларов, а также забрали ключи от автомобиля сына хозяйки, младшего брата разбойницы. Автомобиль Chery Eastar они забрали, но сотрудникам полиции удалось обнаружить машину и вернуть ее владельцу.

Преступников пока поймать не удалось. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 УК Украины (Разбой). Полиция продолжает поиски преступников. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в одном из ресторанов Харькова посетители бутылками до смерти забили мужчину, который устроил стрельбу из пистолета.

А также мы рассказывали о том, что в Одессе мужчина с ножом набросился на девушку-бариста. Жертва скончалась на месте.

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