У Києві дочка організувала розбійний напад на свою матір-пенсіонерку

У Києві дочка організувала напад на матір (Колаж РБК-Україна)

У Києві жінка з ножем накинулася на власну матір і вимагала віддати всі гроші

Киянка влаштувала напад на свою 70-річну матір. Старенькій погрожували ножем і вимагали від неї віддати всі заощадження.

Справжня драма розігралася в Деснянському районі, в одному з будинків по вулиці Лисковській. Пізно увечері 1 листопада у квартиру пенсіонерки на 16 поверсі увірвалося троє злочинців – двоє чоловіків і жінка. Вони побили 70-річну жінку, а її рідна дочка з ножем зажадала у матері віддати всі гроші. Деталі повідомляє видання OBOZREVATEL.

За даними джерел, злочинниці 41 рік і саме вона стала організатором розбійного нападу на власну матір. Злочинці винесли з квартири близько 10 тисяч доларів, а також забрали ключі від автомобіля сина господині, молодшого брата розбійниці. Автомобіль Chery Eastar вони забрали, але співробітникам поліції вдалося знайти машину і повернути її власнику.

Злочинців поки що спіймати не вдалося. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (Розбій). Поліція продовжує пошуки злочинців. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в одному з ресторанів Харкова відвідувачі пляшками до смерті забили чоловіка, який влаштував стрілянину з пістолета.

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