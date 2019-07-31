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В Киеве в Днепре при странных обстоятельствах утонул мужчина (видео)

STYLERПроисшествия    31.07.2019 - 08:12
В Киеве в Днепре при странных обстоятельствах утонул мужчина (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Жуткую находку в Дарницком районе столицы обнаружили случайные прохожие

В Киеве на Днепровской набережной в Дарницком районе случайные прохожие обнаружили в реке тело человека и вызвали правоохранителей. На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и медики. Погибшим оказался мужчина на вид около 50 лет, из одежды на нем были только плавки. Об этом передает "Информатор". 

Инцидент произошел около девяти вечера 30 июля. Погибшего в воде приблизительно в 7 метрах от берега обнаружила компания молодых людей, которые решили посидеть у Днепра (около Днепровской набережной 8а и ул. Здолбуновская).

Тело мужчины достали из воды бойцы ГСЧС с помощью багра, после чего передали его правоохранителям.

 

В Киеве в Дарницком районе в реке обнаружили труп мужчины (Фото: kiev.informator.ua)

Отмечается, что следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было. Вероятно, мужчина решил поплавать в Днепре, но это закончилось трагедией. При этом сообщений о пропаже от его родственников не поступало.

Сейчас полиция пытается установить личность погибшего. Также правоохранители выясняют детали случившегося.

 Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, недавно в Пуще-Водице 22-летний парень пытался переплыть пруд Горащиха на популярном пляже, однако по неизвестной причине утонул. Спасатели не успели ему помочь. Тело погибшего водолазы достали со дна только на следующий день.

Также мы писали о том, что ранее в Киеве на Осокорках школьница обнаружила на берегу Днепра тело женщины. Погибшая находилась недалеко от частного дома, огороженного забором.

Напомним, недавно в Киеве произошел странный инцидент - на девушку напал неизвестный мужчина и пытался утопить.

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