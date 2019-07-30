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Под Киевом из колодца достали трех человек: что произошло

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 14:26
Под Киевом из колодца достали трех человек: что произошло
Под Киевом спасатели нашли трех мужчин в колодце (фото: коллаж РБК-Украина)

Спасатели достали трех мужчин из колодца

В селе Русаки Киевской области обнаружили трех мужчин в колодце. Данный колодец принадлежит предприятию Иванковского коммунального управления водного хозяйства. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Киевской области.

Выяснилось, что в колодце находились три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки. Когда спасатели приехали на место инцидента, то все трое были без сознания.

Чтобы вытащить мужчин, спасателям пришлось спустится в колодец. Первого достали мужчину 1986 года рождения. При этом он уже не подавал никаких признаков жизни и медикам оставалось только констатировать его смерть.

Под Киевом из колодца достали трех человек: что произошло

Под Киевом спасатели нашли трех мужчин в колодце (фото: kv.dsns.gov.ua)

Еще двух мужчин 1975 года рождения достали из колодца с признаками жизни. Медики сразу же начали оказывать первую медицинскую помощь и транспортировали потерпевших в Иванковскую центральную районную больницу. К сожалению, по дороге в больницу мужчины скончались.

Напомним, что во Львовской области утонул в колодце ребенок, которому был год и пять месяцев. Горе произошло в одном из сел. Маленькая девочка играла во дворе и упала в скважину глубиной два метра.

Ранее сообщалось о том, что в Житомирской области ребенка выбросили в колодец. Инцидент произошел в селе Бежевые Черняховского района Житомирской области.

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