ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спасатели не смогли помочь: в Киеве на популярном пляже утонул парень (фото)

STYLERПроисшествия    28.07.2019 - 17:14
Спасатели не смогли помочь: в Киеве на популярном пляже утонул парень (фото)
Иллюстративное фото (RGBStock)

В Пуще-Водице произошла трагедия

В Киеве 22-летний парень утонул в Пуще-Водице, пытаясь переплыть пруд Горащиха на пляже, который пользуется популярностью у жителей столицы. Инцидент произошел вечером 27 июля, однако водолазам только сегодня около 12-ти дня удалось поднять тело погибшего со дна и вытащить на берег. Об этом передает "Информатор".

Правоохранители выясняют детали происшествия.

Сообщается, что молодой человек утонул вчера вечером около 20:00. Спасатели рассказали, что пытались оказать помощь, однако не успели. Почему парень так быстро пошел под воду сейчас не ясно. 

На место трагедии прибыли сотрудники КП "Плесо", которые занялись поисками тела погибшего. Через полтора часа мероприятия было решено перенести на следующий день из-за наступившей темноты. 28 июля около полудня тело было обнаружено, и спасатели ГСЧС вытащили его на пляж "Пуща-Водица", когда там было много отдыхающих. 

 

В Киеве в Пуще-Водице в озере утонул парень (Фото: kiev.informator.ua)

На место происшествия также приехали родственники утонувшего парня.

Труп передали следователям.

Как сообщалось ранее, 27 июля утром в Киеве на Осокорках школьница обнаружила на берегу Днепра тело женщины. Погибшая находилась недалеко от частного дома, огороженного забором.

Также мы писали о том, что на днях в столице в Днепре утонул мужчина, который упал в воду с катера, на котором вместе с друзьями отмечал рождение первенцев-близнецов. 

Напомним, недавно в Киеве произошел странный инцидент - на девушку напал неизвестный мужчина и пытался утопить.

Бьет сильно по голове: в Киеве опасный грабитель нападает на пенсионеров (видео) В Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе: все подробности
Новости Украины Киевпляжутопление
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь