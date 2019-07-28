Спасатели не смогли помочь: в Киеве на популярном пляже утонул парень (фото)

Иллюстративное фото (RGBStock)

В Пуще-Водице произошла трагедия

В Киеве 22-летний парень утонул в Пуще-Водице, пытаясь переплыть пруд Горащиха на пляже, который пользуется популярностью у жителей столицы. Инцидент произошел вечером 27 июля, однако водолазам только сегодня около 12-ти дня удалось поднять тело погибшего со дна и вытащить на берег. Об этом передает "Информатор".

Правоохранители выясняют детали происшествия.

Сообщается, что молодой человек утонул вчера вечером около 20:00. Спасатели рассказали, что пытались оказать помощь, однако не успели. Почему парень так быстро пошел под воду сейчас не ясно.

На место трагедии прибыли сотрудники КП "Плесо", которые занялись поисками тела погибшего. Через полтора часа мероприятия было решено перенести на следующий день из-за наступившей темноты. 28 июля около полудня тело было обнаружено, и спасатели ГСЧС вытащили его на пляж "Пуща-Водица", когда там было много отдыхающих.

В Киеве в Пуще-Водице в озере утонул парень (Фото: kiev.informator.ua)

На место происшествия также приехали родственники утонувшего парня.

Труп передали следователям.

Как сообщалось ранее, 27 июля утром в Киеве на Осокорках школьница обнаружила на берегу Днепра тело женщины. Погибшая находилась недалеко от частного дома, огороженного забором.

Также мы писали о том, что на днях в столице в Днепре утонул мужчина, который упал в воду с катера, на котором вместе с друзьями отмечал рождение первенцев-близнецов.

Напомним, недавно в Киеве произошел странный инцидент - на девушку напал неизвестный мужчина и пытался утопить.