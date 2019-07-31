У Києві в Дніпрі за дивних обставин потонув чоловік (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Моторошну знахідку в Дарницькому районі столиці виявили випадкові перехожі

У Києві на Дніпровській набережній у Дарницькому районі випадкові перехожі виявили у річці тіло людини і викликали правоохоронців. На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики. Загиблим виявився чоловік на вигляд близько 50 років, з одягу на ньому були лише плавки. Про це передає "Інформатор".

Інцидент стався близько дев'ятої вечора 30 липня. Загиблого у воді приблизно в 7 метрах від берега виявила компанія молодих людей, які вирішили посидіти біля Дніпра (близько Дніпровській набережній 8а та вул. Здолбунівська).

Тіло чоловіка дістали з води бійці ДСНС за допомогою багра, після чого передали його правоохоронцям.

У Києві в Дарницькому районі в річці виявили труп чоловіка (Фото: kiev.informator.ua)

Зазначається, що слідів насильницької смерті на трупі виявлено не було. Ймовірно, чоловік вирішив поплавати у Дніпрі, але це закінчилося трагедією. При цьому повідомлень про зникнення від його родичів не надходило.

Зараз поліція намагається встановити особу загиблого. Також правоохоронці з'ясовують деталі інциденту.

Відео: YouTube / informator.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Пущі-Водиці 22-річний молодик намагався перепливти ставок Горащиха на популярному пляжі, однак з невідомої причини потонув. Рятувальники не встигли йому допомогти. Тіло загиблого водолази дістали з дна тільки на наступний день.

Також ми писали про те, що раніше у Києві на Осокорках школярка виявила на березі Дніпра тіло жінки. Загибла знаходилася недалеко від приватного будинку, обгородженого парканом.

Нагадаємо, нещодавно в Києві стався дивний інцидент - на дівчину напав невідомий чоловік і намагався втопити.