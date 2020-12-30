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В Киеве девушка угнала машину у нового знакомого: хотела посмотреть на елку

Автор: Людмила Жукова

В Киеве девушка угнала машину у своего нового знакомого, с которым познакомилась в интернете. В 2 часа ночи в полицию обратился мужчина и сообщил, что его новая знакомая украла машину. Он оставил ее на стоянке возле магазина с ключами внутри, девушка была в авто. Когда вернулся с покупками - машины на месте не оказалось, как и девушки. Тогда он обратился в полицию.

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Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, после обнаружения отсутствия автомобиля, мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль.

Девушка угнала автомобиль и хотела посмотреть на елку (фото: Киев Оперативный)

Как оказалось, девушка была немного выпившая. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, у нее не было водительских прав. Она объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.

Кстати, заявитель отказался от написания заявления на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свой автомобиль.

Инспекторы составили на девушку административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством).

Как мы писали ранее, в Харькове неадекватный таксист высадил девушку из машины на половине пути. Конфликт произошел из-за того, что пассажирка попросила водителя надеть маску.

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