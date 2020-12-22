Проблемы с головой - сидите дома! В Харькове таксист выбросил девушку из машины

В Харькове таксист высадил девушку (коллаж РБК-Украина)

В Харькове неадекватный таксист высадил девушку из машины на половине пути. Конфликт произошел из-за того, что пассажирка попросила водителя надеть маску. Он в ответ отказался и начал грубо обзывать клиентку. Об этом сообщает Telegram-канал Труха.

"Если месячные, надо сидеть дома, а не морочить людям головы", "Проблемы с головой", "Сидите молча", - отвечал девушке таксист.

В итоге таксист высадил харьковчанку на полпути, денег ей так и не вернули. Она записала на видео номер машины и его самого. Судя по всему, таксиста это мало волновало и он продолжал стоять на своем и говорить девушке, что она себя неправильно вела.

В Харькове таксист выгнал девушку из машины

В комментариях к видео среди украинцев разгорелся спор, кто в этой истории прав, а кто виноват.

Таксисту один км пробега стоит 5 грн. Он 10 км ехал по пробкам за 20 грн чистыми и слушал эту трещалку, как он сдержался и подсрачник не отпустил ей, когда высадил. А маску надо одевать.

Та она чистая провокаторша, зачем она вообще села в машину если она так боится и видит, что он без маски, есть специальные авто с перегородками, но там же жаба давит 10 грн доплатить.

А лучше пользуйтесь услугами нормальных служб, деньги сейчас зарабатывать сложнее - конкуренция + финансовая ситуация в стране! Не нужно давать заработок неадекватам!

Как мы сообщали ранее, в Ровно группа таксистов вместе избила пассажира. Дело в том, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался.