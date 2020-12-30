У Києві дівчина викрала машину нового знайомого: хотіла подивитися на ялинку

У Києві дівчина викрала машину у свого нового знайомого, з яким познайомилася в інтернеті. У 2 години ночі в поліцію звернувся чоловік і повідомив, що його нова знайома вкрала машину. Він залишив її на стоянці біля магазину з ключами всередині, дівчина була в авто. Коли повернувся з покупками - машини на місці не виявилося, як і дівчини. Тоді він звернувся в поліцію.
Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, після виявлення відсутності автомобіля, чоловік намагався додзвонитися до знайомої, однак на дзвінки вона не відповідала. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалося розшукати автомобіль.
Як виявилося, дівчина була трохи напідпитку. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, у неї не було водійських прав. Вона пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілося покататися і подивитися на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.
До речі, заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння і, приїхавши на місце події, забрав свій автомобіль.
Інспектори склали на дівчину адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).
Як ми писали раніше, в Харкові неадекватний таксист висадив дівчину з машини на половині шляху. Конфлікт стався через те, що пасажирка попросила водія надіти маску.