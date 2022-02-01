В Киеве девушка в роллах нашла таракана: как получить компенсацию (видео)

Так, девушку зовут Надежда. Фото насекомого она прислала заведению, где заказывала суши. Однако, ни денег, ни даже замены испорченного ужина ей не предложили.

В частности, они сказали, что в следующий заказ положат бонусный ролл.

В Киеве женщина в роллах нашла таракана (скрин с видео)

"Я думаю им там надо добавить, может, какой-то ролл "Тараканище", еще какую - то фишечку пусть себе сделают, если для них это норма", - сказала девушка.

А вот в самом заведении буквально кишит тараканами. Однако там уверяют, что накануне проводили дезинфекцию. Но никаких документов, которые бы это могли подтвердить, так и не предоставили.

Что делать, когда в еде нашли "сюрприз"

Если вы в еде найдете таракана, тогда стоит обязательно отправить письменное обращение туда, где вы заказывали еду.

После этого нужно написать обращение в Госпродпотребслужбу. Они проверят заведение и если выявят нарушения, то штрафа не миновать.

Отметим, что в таком случае заведение обязано вам вернуть деньги.