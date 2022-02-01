В Киеве девушка в роллах нашла таракана: как получить компенсацию (видео)

В Киеве женщина заказала доставку роллов на Березняках. Однако, когда она получила свой заказ, то была очень удивлена, ведь в суши она нашла таракана.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Так, девушку зовут Надежда. Фото насекомого она прислала заведению, где заказывала суши. Однако, ни денег, ни даже замены испорченного ужина ей не предложили.
В частности, они сказали, что в следующий заказ положат бонусный ролл.
"Я думаю им там надо добавить, может, какой-то ролл "Тараканище", еще какую - то фишечку пусть себе сделают, если для них это норма", - сказала девушка.
А вот в самом заведении буквально кишит тараканами. Однако там уверяют, что накануне проводили дезинфекцию. Но никаких документов, которые бы это могли подтвердить, так и не предоставили.
Если вы в еде найдете таракана, тогда стоит обязательно отправить письменное обращение туда, где вы заказывали еду.
После этого нужно написать обращение в Госпродпотребслужбу. Они проверят заведение и если выявят нарушения, то штрафа не миновать.
Отметим, что в таком случае заведение обязано вам вернуть деньги.
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