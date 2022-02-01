У Києві дівчина в ролах знайшла таргана: як отримати компенсацію (відео)

У Києві жінка замовила доставку ролів на Березняках. Однак, коли вона отримала своє замовлення, то була дуже здивована, адже у суші вона знайшла таргана.
Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
Так, киянку звати Надія. Фото комахи вона надіслала закладу, де замовляла суші. Однак, ні грошей, ні навіть заміни зіпсованої вечері їй не запропонували.
Зокрема, вони сказали, що у наступне замовлення покладуть бонусний рол.
"Я думаю їм там треба додати, може, якийсь рол "Тарганисько", ще якусь фішечку нехай собі зроблять, якщо для них це норма", - сказала дівчина.
А от у самому закладі буквально кишить тарганами. Однак там запевняють, що напередодні проводили дезінфекцію. Але жодних документів, які б це могли підтвердити, так і не надали.
Якщо ви у їжі знайдете таргана, тоді варто обов'язково відправити письмове звернення туди, де ви замовляли їжу.
Після цього потрібно написати звернення до Держпродспоживслужби. Вони перевірять заклад і якщо виявлять порушення, то штрафу не оминути.
Зазначимо, що у такому випадку заклад зобов'язаний вам повернути гроші.
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