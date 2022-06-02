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В Киеве дети одной из школ отказались от выпускного в пользу ВСУ

Киевские школьники пожертвовали деньги на ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается война, которую развязала Россия 24 февраля. Украинские дети жертвуют всем, чтобы военные смогли побороть врага.

Так, ученики одной из киевских школ отказались от проведения выпускного, а собранные деньги пожертвовали в фонд "Повернись живим".

Об этом сообщили на Facebook школьного учреждения.

Речь идет о специализированной школе №149 в Киеве. Она находится в Соломенском районе столицы.

"Ученики 11 класса отказались от празднования выпускного вечера, а собранные средства перевели в фонд "Повернись живим". Гордимся нашими выпускниками!" - написали на страничке школы в соцсети.

Ученики 11 класса отказались от выпускного в пользу ВСУ (фото: facebook.com/schule149)

Как мы ранее сообщали, 9-летняя украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ.

Ранее мы сообщали, что маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

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