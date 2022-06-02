В Киеве дети одной из школ отказались от выпускного в пользу ВСУ

В Украине продолжается война, которую развязала Россия 24 февраля. Украинские дети жертвуют всем, чтобы военные смогли побороть врага.
Так, ученики одной из киевских школ отказались от проведения выпускного, а собранные деньги пожертвовали в фонд "Повернись живим".
Об этом сообщили на Facebook школьного учреждения.
Речь идет о специализированной школе №149 в Киеве. Она находится в Соломенском районе столицы.
"Ученики 11 класса отказались от празднования выпускного вечера, а собранные средства перевели в фонд "Повернись живим". Гордимся нашими выпускниками!" - написали на страничке школы в соцсети.
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