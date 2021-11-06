В Киеве десятки тысяч людей сидят без воды: фото масштабного ЧП
В Киеве в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах из-за прорыва трубы десятки тысяч людей сидят без воды почти сутки.
Об этом в Facebook-сообществе "Борщаговка" жалуются местные жители.
Так, инцидент произошел в субботу, 6 ноября. В частности, люди из-за прорыва трубы вынуждены ходить с бутылками в поисках воды.
"Сегодня самый трендовый способ знакомства - выйти с баклажкой, увидеть объект и спросить: А где вы воду брали? А потом: ой, доказала власть страну (то уже от возраста зависит)", - говорится в сообщении.
Так, "Апострофу" рассказали, что произошел прорыв магистральной трубы 1400 мм на окружной дороге. Кроме того, воду обещали дать в 12:00, потом переносили на 15:00, далее на 18:00, а теперь говорят о 23:00.
В Киеве из-за прорыва трубы у людей нет (acebook.com/groups/borshagovka)
В комментариях пользователи пишут, что уже сутки у них нет воды.
- Какой ужас! Такая масштабная авария, ремонтировать должны днем и ночью;
- Это специально сделали, чтобы людей сблизить;
- Мы без воды со вчерашнего дня;
- Водоканал предупреждал, что будет снижено давление воды из-за масштабной аварии;
- Когда уже отремонтируют, сколько можно.
Ранее мы сообщали, что в Киеве масштабный прорыв теплотрассы. Без отопления остались два жилых дома.