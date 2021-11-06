В Киеве десятки тысяч людей сидят без воды: фото масштабного ЧП

В Киеве в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах из-за прорыва трубы десятки тысяч людей сидят без воды почти сутки .

Об этом в Facebook -сообществе "Борщаговка" жалуются местные жители.

Так, инцидент произошел в субботу, 6 ноября. В частности, люди из-за прорыва трубы вынуждены ходить с бутылками в поисках воды.

"Сегодня самый трендовый способ знакомства - выйти с баклажкой, увидеть объект и спросить: А где вы воду брали? А потом: ой, доказала власть страну (то уже от возраста зависит)", - говорится в сообщении.

Так, "Апострофу" рассказали, что произошел прорыв магистральной трубы 1400 мм на окружной дороге. Кроме того, воду обещали дать в 12:00, потом переносили на 15:00, далее на 18:00, а теперь говорят о 23:00.

В Киеве из-за прорыва трубы у людей нет (acebook.com/groups/borshagovka)

В комментариях пользователи пишут, что уже сутки у них нет воды.