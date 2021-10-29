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В Киеве масштабный прорыв теплотрассы. Без отопления остались два жилых дома

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Киев, Пятница 29 октября 2021 12:43
В Киеве масштабный прорыв теплотрассы. Без отопления остались два жилых дома Фото: в Киеве произошел прорыв теплотрассы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Скляренко произошел масштабный прорыв теплотрассы. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала повреждения и начала ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр коммунальной службы.

Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году.

На время проведения работ теплоснабжение приостановлено до 2 жилых домов. Работы планируют завершить до конца дня.

На кадрах записи видно, как огромный фонтан и клубы пара поднимаются высоко в небо возле проезжающих по дороге автомобилей.

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