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У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП

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Київ, Субота 06 листопада 2021 20:48
У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП У Києві через прорив труби немає води (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах через прорив труби десятки тисяч людей сидять без води майже добу.

Про це у Facebook-спільноті "Борщагівка" скаржаться місцеві жителі.

Так, інцидент стався у суботу, 6 листопада. Зокрема, люди через прорив труби змушені ходити з пляшками у пошуках води.

"Сьогодні самий трендовий спосіб знайомства - вийти з баклажкою, побачити об'єкт і запитати: а де ви воду брали? А потім: ой, довела влада країну (то вже від віку залежить)", - йдеться у повідомленні.

Так, "Апострофу" розповіли, що відбувся прорив магістральної труби 1400 мм на окружній дорозі. Окрім того, воду обіцяли дати о 12:00, потім переносили на 15:00, далі на 18:00, а тепер кажуть про 23:00.

У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НПУ Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НПУ Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП

У Києві через прорив труби у людей немає (acebook.com/groups/borshagovka)

У коментарях користувачі пишуть, що вже добу у них немає води.

  • Який жах! Така масштабна аварія, ремонтувати повинні вдень та ночі;
  • Це спеціально зробили, аби людей зблизити;
  • Ми без води з вчорашнього дня;
  • Водоканал попереджав, що буде знижено тиск води через масштабну аварію;
  • Колт вже відремонтують, скільки можна.

Раніше ми повідомляли, що у Києві масштабний прорив теплотраси. Без опалення залишилися два житлових будинки.

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