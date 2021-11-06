У Києві десятки тисяч людей сидять без води: фото масштабної НП
У Києві у Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах через прорив труби десятки тисяч людей сидять без води майже добу.
Про це у Facebook-спільноті "Борщагівка" скаржаться місцеві жителі.
Так, інцидент стався у суботу, 6 листопада. Зокрема, люди через прорив труби змушені ходити з пляшками у пошуках води.
"Сьогодні самий трендовий спосіб знайомства - вийти з баклажкою, побачити об'єкт і запитати: а де ви воду брали? А потім: ой, довела влада країну (то вже від віку залежить)", - йдеться у повідомленні.
Так, "Апострофу" розповіли, що відбувся прорив магістральної труби 1400 мм на окружній дорозі. Окрім того, воду обіцяли дати о 12:00, потім переносили на 15:00, далі на 18:00, а тепер кажуть про 23:00.
У Києві через прорив труби у людей немає (acebook.com/groups/borshagovka)
У коментарях користувачі пишуть, що вже добу у них немає води.
- Який жах! Така масштабна аварія, ремонтувати повинні вдень та ночі;
- Це спеціально зробили, аби людей зблизити;
- Ми без води з вчорашнього дня;
- Водоканал попереджав, що буде знижено тиск води через масштабну аварію;
- Колт вже відремонтують, скільки можна.
Раніше ми повідомляли, що у Києві масштабний прорив теплотраси. Без опалення залишилися два житлових будинки.