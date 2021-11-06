В Киеве прорвало водопровод. Ряд жилмасивов остались без воды: список
Фото: в Киеве прорвало водопровод: ряд жилых массивов остались без воды (facebook.com/vodokanal)
В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопровода. Ряд жилых районов столицы остались без воды, организован ее подвоз автоцистернами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА отметили, что в результате аварии понижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеево;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенский;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны. Они будут находиться по адресам:
- улица Зодчих, 60, 60-А;
- улица Якуба Коласа, 14;
- Бульвар Кольцова, 17;
- улица Гната Юры, 1/11;
- улица. Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.