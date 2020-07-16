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В Киеве десятки домов останутся без воды: список адресов

Киев, Четверг 16 июля 2020 08:20
В Киеве десятки домов останутся без воды: список адресов
В Киеве отключат воду по ряду адресов (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

"Киевводоканал" предупредил о плановых и аварийных отключениях водоснабжения

В Киеве будет отсутствовать водоснабжение по ряду адресов 16 и 18 июля. Временные неудобства вызваны плановыми ремонтными работами, которые проводят коммунальщики на нескольких улицах в разных районах столицы.

Об этом сообщили на сайте "Киевводоканала".

Также приведен список адресов, где отключат воду.

16 июля

  • с 00:00 до 22:00 - ул. Зодчих: 70, 72, 74, 76, 78 80, 82; поселок Петропавловская Борщаговка
  • с 8:30 до 24:00 - ул. Ушинского, 21, 23, 25, 32; ул. Васильченко, 12, 12а
  • с 09:00 до 24:00 - ул. Булгакова, 13, 17-а

18 июля

  • с 08:30 до 22:00 - ул. Генерала Шаповала, 2, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Как отметили в "Киевводоканале", в четверг планируют проводить работы по замене задвижки диаметром 300 мм на пересечении улиц Жмеринская и Зодчих, из-за чего будет отсутствовать водоснабжение:

К домам по улице Зодчих, где пройдут отключения, пообещали направить автоцистерну с питьевой водой.

"Мы начнем работы ночью, когда водопотребление минимальное, чтобы наносить меньше неудобств потребителям. Итак, водоснабжения будет отсутствовать 16 июля с 00.00 до 22.00 часов. На месте будет работать 2 бригады специалистов "Киевводоканала", которые заменят старую поврежденную задвижку на новую. Это очень важная работа, которая поможет избежать аварийных ситуаций в будущем и обеспечит надежную работу системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

15 июля также ряд домов на нескольких улицах уже оставили без воды в связи с аварийной ситуацией:

  • ул. Голосеевская, 18
  • ул. Новоукраинская, 1/3, 1/3а
  • ул. Ирпенская 72, 74

В "Киевводоканале" заявили, что аварийные бригады рассчитывают ликвидировать повреждения и восстановить водоснабжение в течение суток.

Как сообщалось, что недавно в Киеве из-за огромного прорыва трубы из земли забил 10-метровый "гейзер", который сняли на видео.

Также мы писали, что ранее в Киеве прорвало теплотрассу посреди улицы.

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