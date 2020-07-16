У Києві десятки будинків залишаться без води: список адрес

У Києві відключать воду по ряду адрес (фото: РБК-Україна)

"Київводоканал" попередив про планові та аварійні відключення водопостачання

У Києві буде відсутнє водопостачання по ряду адрес 16 та 18 липня. Тимчасові незручності викликані плановими ремонтними роботами, які проводять комунальники на кількох вулицях у різних районах столиці.

Про це повідомили на сайті "Київводоканалу".

Також наведено список адрес, де відключать воду.

16 липня

з 00:00 до 22:00 - вул. Зодчих: 70, 72, 74, 76, 78 80, 82; селище Петропавлівська Борщагівка

з 8:30 до 24:00 - вул. Ушинського, 21, 23, 25, 32; вул. Васильченка, 12, 12а

з 09:00 до 24:00 - вул. Булгакова, 13, 17-а

18 липня

з 08:30 до 22:00 - вул. Генерала Шаповала, 2, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Як зазначили у "Київводоканалі", в четвер планують проводити роботи по заміні засувки діаметром 300 мм на перетині вулиць Жмеринська і Зодчих, через що буде відсутнє водопостачання:

До будинків по вулиці Зодчих, де пройдуть відключення, пообіцяли направити автоцистерну з питною водою.

"Ми розпочнемо роботи вночі, коли водоспоживання мінімальне, щоб завдавати найменше незручностей споживачам. Отже, водопостачання буде відсутнє 16 липня з 00.00 до 22.00 години. На місці працюватиме 2 бригади фахівців "Київводоканалу", які замінять стару пошкоджену засувку на нову. Це дуже важлива робота, яка допоможе уникнути аварійних ситуацій у майбутньому і забезпечить надійну роботу системи водопостачання", - йдеться в повідомленні.

15 липня також ряд будинків на кількох вулицях вже залишили без води у зв'язку з аварійною ситуацією:

вул. Голосіївська, 18

вул. Новоукраїнська, 1/3, 1/3а

вул. Ірпінська 72, 74

У "Київводоканалі" заявили, що аварійні бригади розраховують ліквідувати пошкодження та відновити водопостачання протягом доби.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві через величезний прорив труби із землі забив 10-метровий "гейзер", який зняли на відео.

Також ми писали, що раніше у Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці.