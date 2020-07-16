У Києві десятки будинків залишаться без води: список адрес

"Київводоканал" попередив про планові та аварійні відключення водопостачання
У Києві буде відсутнє водопостачання по ряду адрес 16 та 18 липня. Тимчасові незручності викликані плановими ремонтними роботами, які проводять комунальники на кількох вулицях у різних районах столиці.
Про це повідомили на сайті "Київводоканалу".
Також наведено список адрес, де відключать воду.
16 липня
18 липня
Як зазначили у "Київводоканалі", в четвер планують проводити роботи по заміні засувки діаметром 300 мм на перетині вулиць Жмеринська і Зодчих, через що буде відсутнє водопостачання:
До будинків по вулиці Зодчих, де пройдуть відключення, пообіцяли направити автоцистерну з питною водою.
"Ми розпочнемо роботи вночі, коли водоспоживання мінімальне, щоб завдавати найменше незручностей споживачам. Отже, водопостачання буде відсутнє 16 липня з 00.00 до 22.00 години. На місці працюватиме 2 бригади фахівців "Київводоканалу", які замінять стару пошкоджену засувку на нову. Це дуже важлива робота, яка допоможе уникнути аварійних ситуацій у майбутньому і забезпечить надійну роботу системи водопостачання", - йдеться в повідомленні.
15 липня також ряд будинків на кількох вулицях вже залишили без води у зв'язку з аварійною ситуацією:
У "Київводоканалі" заявили, що аварійні бригади розраховують ліквідувати пошкодження та відновити водопостачання протягом доби.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві через величезний прорив труби із землі забив 10-метровий "гейзер", який зняли на відео.
Також ми писали, що раніше у Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці.