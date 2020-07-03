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В Киеве ночью из земли забил "гейзер": огромный прорыв показали на видео

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 08:43
В Киеве ночью из земли забил "гейзер": огромный прорыв показали на видео
В Киеве "забил" гейзер (фото: freepic.com)

В Подольском районе Киева ночью произошел прорыв трубы

В Киеве в ночь на 4 июля прорвало трубу. ЧП произошло в Подольском районе на улице Введенской. Как сообщили очевидцы в соцсетях, вода исходила из канализационного люка, длина потока достигала десяти метров.

Отмечается, что поливающая улицу вода была, к счастью, не горячей. Никто из людей не пострадал. Через 30 минут на место прибыли спасатели и напор воды удалось уменьшить.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео аварии.

"На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", - подписали видеоролик.

На Подоле прорвало трубу (видео: Киев Оперативный)

Украинцы под видео сразу начали иронизировать и шутить над аварией.

  • Это тестируют гиперлуп. Что вы вводите людей в оману?
  • Все потом пойдет на счет потребителей.
  • Это горячий источник. Ждём извержения вулкана.
  • З такими фонтанами геть без води лишимось.

Отметим, что в Киеве это не первый прорыв трубы за последний месяц. Так, на прошлой неделе "гейзер" забил недалеко от станции метро "Дружбы народов", возле супермаркета "Новус".

Как мы ранее писали, в Киеве прорвало теплотрассу посреди улицы.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Киевтрубопровод
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